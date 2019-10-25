В Министерстве обороны РФ опровергли сообщения об обострении ситуации на сирийско-турецкой границе

В Министерстве обороны России опровергли сообщения об обострении ситуации на северо-востоке Сирии. По данным ведомства, информация о столкновениях между правительственными и протурецкими силами в провинции Эль-Хасака не соответствует действительности.

Как сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин, подразделения армии Сирии продолжают развертывание на линии соприкосновения с турецкими вооруженными силами. Обстановка на месте стабильна.

Напомним, подразделения российской военной полиции проводят патрулирование северо-востока САР в соответствии с условиями заключенного между Россией и Турцией меморандума. В то же время сирийские военнослужащие ликвидировали группу террористов, которые намеревались заминировать дорогу для доставки гуманитарных грузов.