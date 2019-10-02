Главная икона ВС РФ «Спас Нерукотворный» прибыла в Абакан

Более 14 тысяч человек посетили божественную литургию в честь почитания иконы «Спас Нерукотворный» в столице республики Хакасии городе Абакан.

Молебен был проведен архиепископом Абаканским и Хакасским Ионафаном в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. На мероприятии присутствовали военнослужащие Абаканского гарнизона, представители силовых ведомств, студенты, жители и гости столицы Республики Хакасия.

Икона пробудет в Абакане с первого по четвертое октября. К ней на поклонение могут прийти военнослужащие, члены их семей, гражданский персонал воинских частей и другие верующие прихожане. Посещение «Спаса Нерукотворного» свободно, собор могут посетить также и представители других традиционных религиозных конфессий.

«Спас Нерукотворный» сопровождает мощевик с частицами мощей апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Пантелеимона Целителя и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Феодора Ушакова.

Икона представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа, по преданию, чудесным образом отпечатавшееся на убрусе - плате, которым вытер свое лицо Спаситель. Лик «Спас Нерукотворный» изображался на знаменах русского воинства, а его образ помещался над вратами крепостей. Воины всегда видели в нем своего покровителя, а мирные жители - защитника и спасителя.

Икона будет перемещаться по воинским частям и гарнизонам Центрального военного округа с августа по октябрь. В течение года ее провезут по многим соединениям и воинским частям Российской армии, по храмам Русской Православной Церкви. На своем пути она побывает в 120 городах, посетит более 150 храмов, 300 соединений и воинских частей, преодолев расстояние в более чем 57 000 километров.