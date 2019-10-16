Море огня: яркие кадры учений ОДКБ «Взаимодействие-2019»

Совместные учения сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Взаимодействие-2019» проходят под Нижним Новгородом на полигоне Мулино. Телеканал «Звезда» публикует яркие кадры с учебно-боевых мероприятий.

На видео показано, как военнослужащие отрабатывают технику борьбы с незаконными вооруженными формированиями. Бойцы успешно нейтрализовали условного противника - бандитов, проникших на территорию одного из государств и захвативших населенный пункт. В маневрах были задействованы бронемашины, авиация и воздушный десант.

В масштабных международных учениях «Взаимодействие-2019» принимают участие военные из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении и Таджикистана. Задействованы более трех тысяч человек и около трехсот единиц техники. Мероприятия носят исключительно оборонительный характер.