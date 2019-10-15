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Праздничные мероприятия прошли в Новочеркасске к 100-летию Войск связи

Наталья Вальханская
03:00 15.10.2019
Гостям рассказали о возможностях и характеристиках военной и специальной техники связи ЮВО.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

В столице донского казачества - в городе Новочеркасске прошли праздничные мероприятия, посвященные 100-летию образования войск связи Вооруженных Сил России. С приветственным словом к военнослужащим выступил ветеран Великой Отечественной войны, участник парада Победы в Москве, почетный гражданин города Новочеркасска Борис Николаевич Туманов.

Борис Николаевич напомнил о том, в каких условиях приходилось выполнять боевые задачи военнослужащим войск связи на заре становления этого рода войск. Вспомнил ветеран и подвиги своих погибших товарищей. Почетный гражданин города призвал молодежь Новочеркасска свято чтить память воевавших во все времена россиян.

Специалисты связи Южного военного округа представили для статического показа современную технику и средства связи, в т.ч. командно-штабную машину Р-149АКШ-1, станцию спутниковой связи Р-441-ЛМ, машину управления П-230Т на базе бронеавтомобиля «Тигр», автоматизированные подвижные единицы (АПЕ) на автомобильной базе КАМАЗ-63501, унифицированные командно-штабные машины Р-149МА1, а также переносные радиостанции и спутниковые комплексы.

Гостям рассказали о возможностях и характеристиках военной и специальной техники связи ЮВО.

«В ходе динамического показа воины-связисты ЮВО продемонстрировали выполнение нормативов по развертыванию двух командно-штабных машин Р-149МА1 на базе бронетранспортера БТР-80 и установлению радиосвязи с более чем с 500 абонентами на удалении до 300 км», - отметили в пресс-службе Южного военного округа.

Традиционно специалисты продовольственной службы ЮВО приготовили знаменитую солдатскую кашу, которая как всегда пользовалась особенным спросом.

Кроме того, на проведенном мероприятии около 150 школьников города торжественно приняли присягу и вступили в ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Также в ходе торжественной части мероприятия ветеранов и наиболее отличившихся военнослужащих ЮВО наградили памятной медалью «100 лет войскам связи Вооруженных Сил» и почетными грамотами.

По завершении митинга сводный военный оркестр легендарной 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии выступил на площади города с плац-концертом.

В мероприятии приняли участие командование 8-й общевойсковой армии и 51-й дивизии ПВО ЮВО, представители администрации, ветераны и военнослужащие ВС РФ, а также жители города.

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