Начальник Генштаба РФ Герасимов провел переговоры с американским генералом Милли
Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, сообщили в российском военном ведомстве.
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Начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ, замминистра обороны России Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с американским генералом Марком Милли.
Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, сообщили в понедельник, 14 октября, в российском Министерстве обороны.
Напомним, Милли был ранее вновь назначен на должность председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США.