Вся мощь Сухопутных войск в действии: лучшие кадры показало Минобороны

В Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День Сухопутных войск, которым в этом году исполняется 469 лет.

История праздника начинается с момента создания первого постоянного войска - стрелецких полков - царем Иваном Грозным. Памятная дата установлена в соответствии с Указом президента от 31 мая 2006 года.

Этот род войск предназначен для прикрытия сухопутной части государственной границы страны, отражения агрессии противника, удержания занимаемой территории, разгрома группировок войск и овладения территорией противника.

Это самый многочисленный по боевому составу вид Вооруженных Сил Российской Федерации.

Накануне главнокомандующий Сухопутными войсками России Олег Салюков рассказал, что в интересах Минобороны РФ начались закупки танков Т-90М. Также, по его словам, прорабатывается вопрос использования электромобилей.