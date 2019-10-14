Главная икона ВМФ возвращается в Севастополь

Главная икона Военно-Морского Флота РФ «Святой апостол Андрей Первозванный» на малом ракетном корабле «Углич» возвращается в Россию из Сирии.

Судно прошло проливы Дарданеллы и Босфор и направляется в главную базу Черноморского флота - город Севастополь.

Андрей Первозванный считается главным покровителем моряков. Символ святого - косой крест, на котором он был распят - изображен на Андреевском флаге. Икона была изготовлена специально для Главного храма Вооруженных Сил России, который откроют в 2020 году в подмосковном военно-патриотическом парке «Патриот».

Главную икону ВМФ РФ доставили в Севастополь 20 сентября. На Черноморский флот ее привезли с Балтийского. Во Владимирском соборе в Севастополе образ пробыл до 22 сентября, а затем на борту фрегата «Адмирал Макаров» ее доставили на греческий остров Керкира, оттуда - в сирийский порт Тартус.

В Севастополе образу святого Андрея Первозванного смогут поклониться военнослужащие частей флота, дислоцированных в Севастопольском гарнизоне, Крыму и Краснодарском крае.