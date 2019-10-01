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День Сухопутных войск отмечают в Вооруженных Силах России

Наталья Вальханская
05:00 01.10.2019
Самые яркие кадры учений и масштабных маневров показало Минобороны России к праздничной дате.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День Сухопутных войск, которым в этом году исполняется 469 лет.

История праздника начинается с момента создания первого постоянного войска - стрелецких полков и издания соответствующего Указа царя Ивана IV Грозного. Эта памятная дата установлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года.

Сухопутные войска являются видом Вооруженных Сил, предназначенным для прикрытия сухопутной части государственной границы страны, отражения агрессии противника на театрах военных действий, удержания занимаемых районов, рубежей, позиций и объектов, разгрома вторгшихся группировок войск во взаимодействии с видами и родами войск Вооруженных Сил и другими войсками, воинскими формированиями и органами.

«В 2019 году в соединения и воинские части Сухопутных войск поступает более 2,5 тысяч новых основных образцов вооружения, военной и специальной техники, что позволит довести долю обеспеченности современными образцами до 60%», - подчеркнули в Минобороны России.

Танковые и мотострелковые подразделения оснащаются современными танками Т-72Б3М и Т-90М, модернизированными боевыми машинами пехоты БМП-2, БМП-3, бронетранспортерами БТР-82А.

Подразделения войсковой ПВО Сухопутных войск оснащаются зенитными ракетными системами и комплексами, которые занимают лидирующие позиции в мире - это С-300, «Бук-МЗ», «Тор-М2», а также современными переносными зенитными ракетными комплексами «Верба».

В реактивные соединения поступают реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» с увеличенными характеристиками по дальности, точности стрельбы и расширенной номенклатурой реактивных снарядов повышенного могущества.

В артиллерийские подразделения общевойсковых соединений поступают реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и самоходные гаубицы «Мста-СМ», обладающие возможностью автоматического наведения на цель; в противотанковые подразделения – противотанковые ракетные комплексы «Хризантема-СП», с уникальной способностью пробивать броневую защиту всех современных танков.

Для ведения разведки подразделения оснащаются комплексами с беспилотными летательными аппаратами, комплексы разведки, управления и связи «Стрелец», защищенные автомобили «Тайфун-К».

Подразделения связи переоснащаются на современные средства связи тактического звена управления.

По результатам маневров «Центр-2019» руководством страны и Вооруженных Сил отмечены высокая слаженность при организации боевых действий мотострелковыми, танковыми, артиллерийскими соединениями, воинскими частями и подразделениями Сухопутных войск, а также возросший уровень взаимодействия группировок войск в ходе выполнения учебно-боевых задач.

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