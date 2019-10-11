Уничтожить и уйти в тень: кадры работы снайперской пары
В Самарской области снайперы Центрального военного округа провели учение, в ходе которого осваивали тактику действий в городских условиях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Снайперы в составе пар и групп учились скрытно перемещаться, определять потенциальные места установки ловушек - самодельных взрывных устройств, занимать выгодные и оборудовать ложные позиции в полуразрушенных домах, проводить в них длительные засады, принимать решение на выполнение стрельбы в разных ситуациях.
Военнослужащие проводили учебные и боевые стрельбы, поражали цели на расстоянии до 900 метров.
Для нанесения огневого поражения военнослужащие использовали 12,7-миллиметровые крупнокалиберные снайперские винтовки АСВК и 9-миллиметровые бесшумные снайперские винтовки ВСС-М. Основное внимание руководством учения уделялось вопросам правильного осуществления отхода после выполнения боевой задачи.