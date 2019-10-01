Салюков и Евкуров возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в День Сухопутных войск

Сегодня по случаю Дня Сухопутных войск заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров и главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Кроме того, на Манежной площади состоялось возложение венков и цветов к памятнику легендарному маршалу СССР Георгию Константиновичу Жукову - первому главнокомандующему Сухопутными войсками (март-июнь 1946 года), имя которого неразрывно связано со всеми важнейшими стратегическими наземными операциями советских войск в ходе Великой Отечественной войны.

По инициативе главного командования Сухопутных войск в День Сухопутных войск будут отданы воинские почести выдающимся полководцам и военачальникам Сухопутных войск, защищавших Отечество в разное время.

В памятной церемонии также приняли участие генералы и офицеры главного командования Сухопутных войск, представители генеральной военной инспекции Министерства обороны РФ, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил России.

В России сегодня, 1 октября, отмечают День Сухопутных войск. С профессиональным праздником военнослужащих поздравили Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и главком Сухопутными войсками Олег Салюков.