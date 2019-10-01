В МВВКУ отметили День Сухопутных войск антитеррористическими учениями

В России сегодня отмечают День Сухопутных войск - старейшего вида Вооруженных Сил страны. В Московском высшем военном командном училище профессиональный праздник отметили учениями курсантов.

В учебном бою будущим командирам была поставлена задача выбить противника и захватить командный пункт. На передовую они выдвинулись в новых БТР-82, десантировались и сразу вступили в бой.

Меняя позиции, учащиеся должны были точно и быстро поражать появляющиеся цели. Они делали это сразу после преодоления сложной полосы препятствий в боевой экипировке «Ратник» с оружием и полным боекомплектом.

На полигоне Московского высшего командного училища курсанты также учатся пристреливать автоматы, водить боевые машины и стрелять из крупнокалиберного пулемета.

В позапрошлом году Московское командное училище отметило свой 100-летний юбилей. Среди его выпускников - пять маршалов и более 600 генералов. Сегодня это - один из ведущих вузов Сухопутных войск.

«Ежегодный конкурс составляет от трех до пяти человек на место. Поступают сюда самые здоровые, самые грамотные люди. Обучение проводится с учетом опыта, приобретенного Вооруженными силами, опыта ведения боевых действий, во всех вооруженных конфликтах, включая самые последние», - отметил замначальника МВВКУ.

Впереди у курсантов три года обучения и обязательная стажировка в войсках, с каждым годом задачи перед ними ставятся все более сложные. Общевойсковые командиры должны быть готовы к действиям в любой тактической обстановке, в любых природных условиях, поскольку не известно, куда забросит их военная судьба.

Ранее с профессиональным праздником военнослужащих поздравили верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и главком Сухопутных войск Олег Салюков.