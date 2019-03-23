Расчеты «Искандер-М» перебросили из Ивановской области в Подмосковье

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» ракетной бригады танковой армии ЗВО совершили комбинированный марш из места постоянной дислокации в Ивановской области в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Пусковые установки ракетных комплексов на железнодорожных платформах и своим ходом преодолели свыше 400 километров. Сейчас в парке боевых машин Таманской мотострелковой дивизии военнослужащими проводится техническое обслуживание.

Ракетчики будут принимать участие в репетициях на площадке полигона Алабино, которая полностью повторяет размеры Красной площади. На военном параде, посвященному 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, «Искандер-М» будет проходить в составе механизированной колонны.

Для участия в параде были отобраны водители, которые являются военнослужащими по контракту. Для того, чтобы участвовать в отборе, водители должны были суммарно преодолеть на пусковых установках свыше 25 тысяч километров, пройти профессионально-психологическое тестирование и медицинский отбор.