Масштабное десантирование боевой техники в Приморье: яркие кадры учений бригад ВДВ

В Приморском крае завершились учения воздушно-десантных войск.

Боевую технику десантировали сразу с нескольких самолетов Ил-76.

На специальной парашютной системе БДМ, весом в восемь тонн, мягко спускаются к земле. Как только БМД коснулись земли, парашюты отсоединяются.

В учениях приняли участие сразу две бригады ВДВ - из Уссурийска и Улан-Удэ. В общей сложности задействовали более 700 военнослужащих.

«Мы отрабатывали действия передовых отрядов по захвату аэродрома и обеспечению высадки на него главных сил. Учебные вопросы отрабатывались в условиях активных действий средств радиоэлектронной борьбы», - рассказал заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по миротворческим операциям и коллективным силам быстрого реагирования, генерал-лейтенант Александр Вязников.

Кроме того, для разведки целей также применяли беспилотные летательные аппараты.

На этих учениях воздушно-десантные войска также поддержала армейская и штурмовая авиация.

Командно-штабные учения проводятся с 18 по 22 марта с Улан-Удэнским и Уссурийским гвардейскими соединениями Воздушно-десантных войск в Приморье. В них задействованы более 1000 военнослужащих, около 250 единиц боевой и специальной техники, более десяти самолетов и вертолетов военно-транспортной, штурмовой и армейской авиации.