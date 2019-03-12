Спецоперация в глубоком тылу «противника»: кадры маневров спецназа ЦВО под Самарой

Подразделения спецназа ЦВО провели под Самарой «зачистку» территории, занятой «боевиками».

В рамках маневров военнослужащие скрытно проникли на территорию, контролируемую «противником», совершив многокилометровый марш на лыжах. После этого в дело пошли беспилотники - с помощью них бойцы войск спецназначения обнаружили местонахождение «объекта», а также оценили его силы.

Командир отдает приказ к действиям - и операция проходит «как по нотам»: спецназ уничтожает живую силу «противника» из штатного стрелкового оружия: автоматов АК-74, пулеметов ПКМ, снайперских винтовок Драгунова, а также пистолетов Макарова.

Ранее военнослужащие этого элитного подразделения округа зачистили аэродром от сил «противника» под Самарой.