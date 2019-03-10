Эксперт рассказал, что ждет российский флот в ближайшее время

За последние шесть лет совокупная мощь российского флота выросла практически вдвое. Об этом в программе «Специальный репортаж» на «Звезде» рассказал руководитель центра политико-военных исследований ФМП МГУ имени Ломоносова Евгений Бужинский.

«Принято на вооружение свыше 170 кораблей различных классов, в том числе три ракетоносца стратегического назначения, подводные лодки класса "Ясень", "Варшавянка", фрегаты, корветы», - рассказал Бужинский.

В ближайшее время состав ВМФ РФ будет расширен. В своем послании Федеральному собранию в феврале этого года президент России Владимир Путин заявил, что будут заложены пять военных кораблей дальней морской зоны, а также на два-три года раньше срока будут переданы семь новых многоцелевых подлодок.

Военно-морское противостояние России и США. На равных или превосходим? Смотрите в новом выпуске программы «Специальный репортаж» 11 марта в 18.30 на телеканале «Звезда».