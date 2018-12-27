Российские военные доставили гумпомощь в сирийскую Латакию

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в центре беженцев Джендерия в провинции Латакия, в ходе которой выдано 250 продовольственных наборов. Кроме того, проведена одна благотворительная акция для беженцев в населенном пункте Адра провинции Дамаск, в ходе которой выдано 160 кг кондитерских наборов, 310 кг детских витаминов, а также книги и канцелярские принадлежности общим весом 375 кг.

«Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2024 гуманитарных акции. Общий вес гуманитарного груза составил 3181,6 тонны», - отметил Соломатин.

Продолжается возвращение беженцев в места прежнего проживания. При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон функционируют десять пунктов пропуска, в том числе один воздушный «Дювали» и один морской «Баниас». По состоянию на 26 декабря 2018 г. возвратилось 212 015 человек.

В рамках реализации указа президента Сирийской Арабской Республики от 9 октября 2018 г. власти САР продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 26 декабря 2018 г. амнистировано 20 812 человек.

«Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев. По состоянию на 26 декабря 2018 г. восстановлено 30 925 жилых домов, 714 образовательных и 122 медицинских учреждения. Отремонтировано 952 км автомобильных дорог», - подчеркнул генерал-лейтенант.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации.

В течение суток боевики совершили обстрелы населенного пункта Сандран, высот Телль-Эт-Тут и Телль-Метвази в провинции Латакия, населенных пунктов Абу-Дали (дважды) и Зеллакият провинции Хама, Кудехи провинции Алеппо, а также районов Суккари (дважды) и Захабия (дважды) города Алеппо.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.