Опубликовано видео водружения триколора в селе Подолы Харьковской области

Село Подолы в Харьковской области было освобождено от боевиков киевского режима 4 января силами группировки войск «Запад».
08-01-2026 10:57
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны опубликовало кадры водружения российских флагов в разных районах населенного пункта Подолы Харьковской области военнослужащими группировки войск «Запад». Благодаря скоординированной работе штурмовых групп, артиллерийских расчетов и операторов беспилотных летательных аппаратов удалось уничтожить укрепленные позиции ВСУ, оборонительные сооружения и огневые средства боевиков.

Поддержка с воздуха и точные удары по выявленным целям позволили существенно ослабить оборону украинских формирований на этом участке линии боевого соприкосновения.

После подавления основных очагов сопротивления военнослужащие провели зачистку территории и установили полный контроль над населенным пунктом, уничтожив значительное количество личного состава и техники противника.

Село было освобождено от боевиков киевского режима 4 января. Также в результате активных наступательных действий ВС РФ смогли ослабить позиции украинских сил в районе Благодатовки, Староверовки, Грушевки и Нечволодовки Харьковской области, а также Лазового и Рубцова в Луганской Народной Республике. Там боевики потеряли свыше 180 человек и 22 единицы различной техники. Также Киев недосчитался трех арсеналов.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #Харьковская область #СВО #Подолы
