Средства ПВО за ночь сбили 90 украинских дронов

Больше всего беспилотников ликвидировано над Брянской областью.
04-01-2026 07:54
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские средства ПВО минувшей ночью сбили 90 беспилотника ВСУ над девятью регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны страны.

«В течение прошедшей ночи в период с 23.30 мск 3 января до 7.00 мск 4 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.

Большинство - 37 БПЛА - было ликвидировано в небе над Брянской областью. Над Курской областью уничтожены 22 дрона, по 11 - в небе над Калужской и Московской областями. Три из них пытались атаковать столицу.

Четыре беспилотника ВСУ были сбиты над Тульской обалстью. Два БПЛА пытались ударить по Воронежской области, и по одному были ликвидированы над Белгородской, Ростовской и Орловской областями.

В ночь со 2 на 3 января средства ПВО сбили 64 украинских дрона.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #пво #бпла #регионы РФ
