ПВО перехватила 32 дрона за ночь над территорией России

Наибольшее число дронов уничтожили над акваторией Черного моря.
07-01-2026 08:30
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Средства ПВО перехватили и уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в период с 23:00 шестого января до 07.00 седьмого января по московскому времени. Об этом сообщили в Минобороны России.

Наибольший удар пришелся над акваторией Черного моря, где в небе сбили пять вражеских дронов. Также над Крымом перехватили два БПЛА. Ко всему этому, по одному беспилотному летательному аппарату уничтожили над территорией Краснодарского края и Северной Осетией.

Всего в ночное время с 20.00 шестого января до 07.00 седьмого января по московскому времени было перехвачено 32 вражеских дронов. В Минобороны ранее сообщили, что средства ПВО уничтожили 129 украинских БПЛА в период с 23.00 пятого января до 7.00 шестого января по московскому времени.

Уточняется, что 29 дронов сбили над территорией Брянской области. Также 15 вражеских БПЛА перехватили над Белгородской области и 13 над Ярославской.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов. 

#Минобороны #Россия #армия #бпла #ВСУ #дроны #уничтожение
