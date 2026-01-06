ВС РФ поразили места хранения вражеских беспилотников дальнего действия

Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 158 районах. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме этого, средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 360 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 107929 беспилотных летательных аппаратов, 643 зенитных ракетных комплекса, 26951 танк и другие боевые бронированные машины. Также 1636 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32415 орудий полевой артиллерии и минометов, 50955 единиц специальной военной автомобильной техники, заключили в ведомстве.

В Минобороны ранее сообщили, что расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и БПЛА уничтожили позиции украинских боевиков с двумя пусковыми установками подвижного берегового ракетного комплекса «Нептун» и боевой машиной ракетной системы залпового огня HIMARS. Цели располагались в районе населенного пункта Васильевское Днепропетровской области.

