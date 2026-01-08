МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
FPV-дроны сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области

Благодаря своим действиям они уничтожили несколько украинских пикапов и квадроциклов.
08-01-2026 12:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Харьковской области специалисты войск беспилотных систем в составе 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили несколько пикапов и квадроциклов украинских неонацистов. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что своими действиями они смогли сорвать проведение ротаций противника на своих позициях. Благодаря круглосуточному дежурству разведывательных дронов и ударных БПЛА удается уничтожать живую силу и технику ВСУ на этапе подъезда к позициям.

За счет ослабления опорных пунктов противника штурмовым подразделениям группировки войск «Север» удается планомерно выполнять задачи по расширению буферной зоны безопасности. Минобороны ранее опубликовало кадры водружения российских флагов в разных районах населенного пункта Подолы Харьковской области военнослужащими группировки войск «Запад».

Это село освободили от боевиков киевского режима четвертого января. Благодаря скоординированной работе штурмовых групп, артиллерийских расчетов и операторов беспилотных летательных аппаратов удалось уничтожить укрепленные позиции ВСУ, оборонительные сооружения и огневые средства боевиков.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.

#Минобороны #армия #Харьковская область #ВСУ #уничтожение
