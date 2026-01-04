ПВО уничтожила 42 украинских дрона за два часа

Средства ПВО уничтожили 42 украинских беспилотника в небе над девятью регионами РФ. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«В период с 7.00 мск до 9.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в сообщении.
Из них 12 беспилотников были сбиты над Рязанской областью, 11 - над Белгородской областью. Еще шесть уничтожили в Воронежской области.
По четыре дрона были сбиты над Курской и Липецкой областями. Два БПЛА пытались атаковать Тульскую область и по одному - Орловскую, Тамбовскую и Калужскую области.
Ранее сообщалось о том, что минувшей ночью ВС РФ уничтожили 90 дронов ВСУ.
Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.
