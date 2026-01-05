Операторы FPV-дронов сожгли технику боевиков под Красноармейском

В ходе боевой работы расчеты войск беспилотных систем в составе соединения спецназначения группировки «Центр» уничтожили автомобильную технику ВСУ на Красноармейском направлении спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что бойцы подразделения спецназа группировки ведут круглосуточную работу по ликвидации разрозненных групп боевиков ВСУ, пытающихся передвигаться на линии боевого соприкосновения.

В режиме «свободной охоты» российские операторы FPV-дронов оперативно выявляют и уничтожают боевиков, которые пытаются перемещаться на квадроциклах, пикапах и грузовой технике. Таким образом наши военнослужащие не позволяют противнику осуществлять ротацию.

Ранее в Минобороны России показали, как экипаж танка Т-80БВМ уничтожил опорный пункт украинских боевиков на Красноармейском направлении. Уточняется, что стрельбу по цели вели танкисты группировки войск «Центр». Операторы БПЛА корректировали огонь, что позволило эффективно поразить цель на дистанции более десяти километров.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.