Средства ПВО за ночь сбили 22 украинских дрона

Больше всего беспилотников ликвидировано над республикой Крым.
Константин Денисов 03-01-2026 08:34
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские средства ПВО минувшей ночью сбили 22 беспилотника ВСУ над четырьмя регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны страны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в сообщении.

Большинство - 12 БПЛА - было ликвидировано в небе над республикой Крым. Над Краснодарским краем уничтожены шесть дронов, два - в небе над Ростовской областью.

Один беспилотник ВСУ был сбит при попытке атаковать республику Адыгея и еще один - над акваторией Азовского моря.

В ночь с 1 на 2 января средства ПВО сбили 64 украинских дрона.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #пво #бпла #ВСУ #регионы РФ
