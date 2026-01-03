Средства ПВО за ночь сбили 22 украинских дрона

Российские средства ПВО минувшей ночью сбили 22 беспилотника ВСУ над четырьмя регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны страны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в сообщении.

Большинство - 12 БПЛА - было ликвидировано в небе над республикой Крым. Над Краснодарским краем уничтожены шесть дронов, два - в небе над Ростовской областью.

Один беспилотник ВСУ был сбит при попытке атаковать республику Адыгея и еще один - над акваторией Азовского моря.

В ночь с 1 на 2 января средства ПВО сбили 64 украинских дрона.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.