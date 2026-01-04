Расчеты буксируемых артиллерийских орудий «Гиацинт-Б» уничтожили опорные пункты украинских боевиков в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что удары по целям выполняли военнослужащие группировки войск «Восток». Операторы беспилотников обнаружили опорники боевиков в районе населенного пункта Братское.

«Координаты целей были оперативно переданы артиллерийским расчетам группировки "Восток"... нанесли серию точных ударов по выявленным позициям», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» уничтожил пункт временной дислокации украинских боевиков на Купянском направлении.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.