Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения боевой техники и живой силы ВСУ операторами FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки «Север» в Сумской области.

В ходе разведывательной работы расчетами разведывательных беспилотников была обнаружена боевая техника и живая сила противника в зоне проведения спецоперации в Сумской области. Оперативная информация о местоположении врага была передана на командный пункт. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на противника. Силами расчетов FPV-дронов с оптоволоконным управлением группировки «Север» был уничтожен вражеский бронеавтомобиль «Казак-5», в котором перемещались боевики ВСУ. Также операторы дронов-камикадзе уничтожили бронетранспортер М113 производства США, пикап и квадроцикл противника, на которых осуществлялась доставка продуктов питания, воды и боеприпасов на позиции ВСУ. На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, наблюдаются точные попадания боевых беспилотников по выявленным целям. Уничтожение техники нарушает логистику противника, благодаря чему бойцы группировки «Север» расширяют буферную зону безопасности.

Ранее Минобороны России показало, как расчеты подразделений беспилотных систем ВДВ уничтожили технику и живую силу ВСУ севернее Степногорска в Запорожской области. Координаты отдельных целей сообщили операторы дронов-разведчиков, которые патрулируют местность в режиме «свободной охоты». В результате профессиональной дроноводов были уничтожены бронетранспортер М113 вместе с украинской пехотой, два бронеавтомобиля и до отделения боевиков.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.