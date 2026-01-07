МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ уничтожили пусковую установку новой украинской РСЗО «Буран»

Ранее о поражении этой ракетной системы не сообщалось.
07-01-2026 15:07
© Фото: VKM2403, wikipedia.org, creativecommons.org, CC BY-SA 4.0

В министерстве обороны России сообщили об уничтожении пусковой установки реактивной системы залпового огня «Буран» ВСУ. Об этом говорится в сводке военного ведомства за 7 января. Ранее о поражении этой новой украинской РСЗО не было известно.

Войска группировки «Центр» укрепили свои позиции и заняли более выгодные рубежи, говорится в сообщении. Противник понес потери в более чем 425 военнослужащих, а также лишился танка Leopard немецкого производства, девяти боевых бронированных машин, 11 автомобилей, двух полевых артиллерийских орудий и пусковой установки реактивной системы залпового огня «Буран».

В результате успешных боевых действий были поражены подразделения трех тяжелых механизированных бригад, двух механизированных бригад, штурмовой бригады, десантно-штурмовой бригады, двух штурмовых полков и двух бригад морской пехоты ВСУ.

Согласно открытым данным, «Буран» - реактивная система залпового огня калибра 220 мм, разработанная ГП «Шепетовский ремонтный завод» для замены БМ-27 «Ураган». Огневые испытания прошла в ноябре 2020 года. В декабре 2021 года завод получил шасси Tatra T815-7 для производства этой системы. «Буран» использует боеприпасы от РСЗО «Ураган», а также новые с увеличенной до 65 км дальностью, которые разрабатывает КБ «Южное».

Ранее в среду сообщалось, что российские войска поразили места производства, хранения и запуска ударных беспилотников ВСУ. Удары наносили авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #спецоперация #ракетная система #группировка войск «Центр» #РСЗО «Буран»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 