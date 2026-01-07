ВС РФ уничтожили пусковую установку новой украинской РСЗО «Буран»

В министерстве обороны России сообщили об уничтожении пусковой установки реактивной системы залпового огня «Буран» ВСУ. Об этом говорится в сводке военного ведомства за 7 января. Ранее о поражении этой новой украинской РСЗО не было известно.

Войска группировки «Центр» укрепили свои позиции и заняли более выгодные рубежи, говорится в сообщении. Противник понес потери в более чем 425 военнослужащих, а также лишился танка Leopard немецкого производства, девяти боевых бронированных машин, 11 автомобилей, двух полевых артиллерийских орудий и пусковой установки реактивной системы залпового огня «Буран».

В результате успешных боевых действий были поражены подразделения трех тяжелых механизированных бригад, двух механизированных бригад, штурмовой бригады, десантно-штурмовой бригады, двух штурмовых полков и двух бригад морской пехоты ВСУ.

Согласно открытым данным, «Буран» - реактивная система залпового огня калибра 220 мм, разработанная ГП «Шепетовский ремонтный завод» для замены БМ-27 «Ураган». Огневые испытания прошла в ноябре 2020 года. В декабре 2021 года завод получил шасси Tatra T815-7 для производства этой системы. «Буран» использует боеприпасы от РСЗО «Ураган», а также новые с увеличенной до 65 км дальностью, которые разрабатывает КБ «Южное».

Ранее в среду сообщалось, что российские войска поразили места производства, хранения и запуска ударных беспилотников ВСУ. Удары наносили авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.