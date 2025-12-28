Белоусов исполнил новогодние желания детей из Курской и Саратовской областей

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов исполнил новогодние желания сестер Василисы и Елизаветы из Курска, мечтавших посетить Центральный парк «Патриот» и «Кремлевскую новогоднюю елку». А также мечту мальчика Ильи из Саратовской области, пожелавшего посетить Московский Кремль.

«Хочу выразить огромную благодарность всем организаторам, которые занимаются исполнением желаний детей. Для меня, как для мамы, видеть счастье в глазах детей - это самое ценное, что есть в нашей жизни. И поэтому этот праздник, он нужен. Надо верить в чудеса, в исполнение желаний, в новогоднее чудо. Хочу, чтобы все желали, мечтали, любили, верили в чудеса. И чтобы для всех Новый год был таким же праздником, как и у нас», - поделилась своими впечатлениями мама Василисы и Елизаветы Наталья.

Для детей была подготовлена насыщенная культурная программа. Василиса, Вероника и Илья посетили музейный комплекс «Дорога Памяти» и Главный храм Вооруженных Сил РФ в Подмосковье, побывали на 75-метровой звоннице, а также приняли активное участие в мероприятиях «Зимнего фестиваля» на Соборной площади перед храмом.

«Илья в Москве ни разу не был. Много всего интересного мы увидели, узнали. То, что мы находимся вместе с папой, вообще огромное чудо. Спасибо большое организаторам, что помогли подарить нам такой праздник», - сказала мама Ильи Оксана.

На следующий день ребята совершили экскурсию в Московский Кремль, ознакомились с его достопримечательностями. Они также приняли участие в интерактивно-развлекательной программе и посмотрели новогоднюю сказку-спектакль «Заветные Куранты» в Государственном Кремлевском дворце.

Напомним, Андрей Белоусов выбрал с праздничной елки открытку с новогодними мечтами сестер Василисы и Елизаветы из Курской области. Тогда же глава российского военного ведомства взял на себя исполнение желания мальчика Ильи из Саратовской области.

Материал подготовили Гоар Хачатурян и Николай Баранов.