МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Белоусов исполнил новогодние желания детей из Курской и Саратовской областей

Дети посетили Центральный парк «Патриот», «Кремлевскую новогоднюю елку», а также музейный комплекс «Дорога Памяти» и Главный храм Вооруженных Сил РФ. В финальный день ребята совершили экскурсию в Московский Кремль, ознакомились с его достопримечательностями.
08-01-2026 16:16
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов исполнил новогодние желания сестер Василисы и Елизаветы из Курска, мечтавших посетить Центральный парк «Патриот» и «Кремлевскую новогоднюю елку». А также мечту мальчика Ильи из Саратовской области, пожелавшего посетить Московский Кремль.

«Хочу выразить огромную благодарность всем организаторам, которые занимаются исполнением желаний детей. Для меня, как для мамы, видеть счастье в глазах детей - это самое ценное, что есть в нашей жизни. И поэтому этот праздник, он нужен. Надо верить в чудеса, в исполнение желаний, в новогоднее чудо. Хочу, чтобы все желали, мечтали, любили, верили в чудеса. И чтобы для всех Новый год был таким же праздником, как и у нас», - поделилась своими впечатлениями мама Василисы и Елизаветы Наталья.

Для детей была подготовлена насыщенная культурная программа. Василиса, Вероника и Илья посетили музейный комплекс «Дорога Памяти» и Главный храм Вооруженных Сил РФ в Подмосковье, побывали на 75-метровой звоннице, а также приняли активное участие в мероприятиях «Зимнего фестиваля» на Соборной площади перед храмом.

«Илья в Москве ни разу не был. Много всего интересного мы увидели, узнали. То, что мы находимся вместе с папой, вообще огромное чудо. Спасибо большое организаторам, что помогли подарить нам такой праздник», - сказала мама Ильи Оксана.

На следующий день ребята совершили экскурсию в Московский Кремль, ознакомились с его достопримечательностями. Они также приняли участие в интерактивно-развлекательной программе и посмотрели новогоднюю сказку-спектакль «Заветные Куранты» в Государственном Кремлевском дворце.

Напомним, Андрей Белоусов выбрал с праздничной елки открытку с новогодними мечтами сестер Василисы и Елизаветы из Курской области. Тогда же глава российского военного ведомства взял на себя исполнение желания мальчика Ильи из Саратовской области.

Материал подготовили Гоар Хачатурян и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #дети #Кремль #елка желаний #Андрей Белоусов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 