Над регионами РФ за семь часов сбили 103 украинских дрона

Средства ПВО сработали в Брянской, Калужской, Тульской, Орловской, Ростовской, Курской, Тверской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, Республике Крым и над акваторией Азовского моря.
03-01-2026 23:56
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие сбили за семь часов 103 украинских беспилотника над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 16:00 до 23:30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что 44 беспилотника уничтожили над территорией Брянской области, по 18 - в Калужской области и Московском регионе, а также пять - над Тульской областью. Еще по четыре БПЛА перехватили в Орловской области, Республике Крым и над акваторией Азовского моря, три - в районе Ростовской области и по одному - над Курской и Тверской областями и Краснодарским краем.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, в ночь на 3 января средства ПВО сбили 22 беспилотника ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #пво #дроны всу
