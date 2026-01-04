За день над территорией России уничтожили 253 беспилотника ВСУ

С 13:00 до 20:00 по московскому времени над территорией России было уничтожено 253 украинских беспилотника. По информации Министерства обороны Российской Федерации, все вражеские дроны были нейтрализованы дежурными средствами ПВО.

Наибольшее число БПЛА (86) было замечено над территорией Брянской области. Еще 53 дрона сбили над Белгородской, 27 над Калужской, 14 над Курской областями и 39 над столичным регионом. Над остальными регионами перехвачено менее десяти беспилотников.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 23 беспилотных летательных аппаратов, летевших по направлению к российской столице.