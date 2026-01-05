МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мечту 3-летней Софьи из Петербурга исполнил замминистра обороны Фрадков

Новогодний подарок маленькой жительнице Санкт-Петербурга передали представители Минобороны РФ, Дед Мороз и Снегурочка.
Ян Брацкий 05-01-2026 09:38
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Трехлетняя Софья из Санкт-Петербурга стала счастливой обладательницей велосипеда. Новогоднюю мечту девочки исполнил заместитель министра обороны Российской Федерации Павел Фрадков, который принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».

«Дорогая Софья, уверен, что мы с Дедом Морозом твою мечту реализуем и в Новом году у тебя будет прекрасный детский велосипед. Пользуясь случаем, поздравляю тебя и всю твою семью с Новым годом, всего вам самого доброго!», - сказал замминистра обороны генерал-лейтенант Павел Фрадков.

По поручению генерал-лейтенанта Павла Фрадкова представители Минобороны России вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой навестили Софью и ее семью Санкт-Петербурге. Новогодние волшебники вручили девочке подарки и провели с ней веселые игры.

Всероссийская акция «Елка желаний» проводится в воинских частях и военных гарнизонах в разных регионах страны. В ней принимают участие командиры, начальники, офицеры и члены семей военнослужащих. Все желания детей исполняются в предновогодний период и во время праздников. Акция проходит в восьмой раз и призвана подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям.

Участвует в акции и Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов. Глава российского военного ведомства выбрал с праздничной елки открытку с новогодними просьбами сестер Василисы и Елизаветы из Курска. Девочки мечтают побывать в Центральном парке «Патриот». Кроме того, Белоусов взял на себя исполнение желания Ильи из Саратовской области. Мальчик хотел бы увидеть Московский Кремль.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Санкт-Петербург #Новый год #елка желаний #Фрадков
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 