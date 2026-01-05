Мечту 3-летней Софьи из Петербурга исполнил замминистра обороны Фрадков

Трехлетняя Софья из Санкт-Петербурга стала счастливой обладательницей велосипеда. Новогоднюю мечту девочки исполнил заместитель министра обороны Российской Федерации Павел Фрадков, который принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».

«Дорогая Софья, уверен, что мы с Дедом Морозом твою мечту реализуем и в Новом году у тебя будет прекрасный детский велосипед. Пользуясь случаем, поздравляю тебя и всю твою семью с Новым годом, всего вам самого доброго!», - сказал замминистра обороны генерал-лейтенант Павел Фрадков.

По поручению генерал-лейтенанта Павла Фрадкова представители Минобороны России вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой навестили Софью и ее семью Санкт-Петербурге. Новогодние волшебники вручили девочке подарки и провели с ней веселые игры.

Всероссийская акция «Елка желаний» проводится в воинских частях и военных гарнизонах в разных регионах страны. В ней принимают участие командиры, начальники, офицеры и члены семей военнослужащих. Все желания детей исполняются в предновогодний период и во время праздников. Акция проходит в восьмой раз и призвана подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям.

Участвует в акции и Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов. Глава российского военного ведомства выбрал с праздничной елки открытку с новогодними просьбами сестер Василисы и Елизаветы из Курска. Девочки мечтают побывать в Центральном парке «Патриот». Кроме того, Белоусов взял на себя исполнение желания Ильи из Саратовской области. Мальчик хотел бы увидеть Московский Кремль.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.