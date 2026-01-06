Над регионами России за ночь перехватили 129 вражеских дронов

Средства ПВО перехватили и уничтожили 129 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в период с 23.00 пятого января до 7.00 шестого января по московскому времени. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что 29 дронов сбили над территорией Брянской области. Кроме этого, 15 вражеских БПЛА перехватили над Белгородской области. Также над Ярославской области уничтожили 13 беспилотных летательных аппарата.

ПВО перехватила 10 БПЛА и над территорией Новгородской области, а также девять дронов над Смоленской. По семь вражеских летательных аппарата перехватили над территориями Курской и Пензенской областями.

Кроме этого, по шесть летательных аппарата уничтожили над Тверской области и над Башкирией. Также по пять БПЛА перехватили над Астраханской и Ростовской областями.

Ко всему этому, над территорией Калужской области сбили четыре вражеских дронов. Кроме того, по два БПЛА уничтожили над территорией Московского региона, а также над Орловской и Ленинградской областями.

По одному вражескому беспилотнику сбили над Воронежской, Костромской, Тульской, Тамбовской, Рязанской областями. Над Крымом и Татарстаном сбили по одному беспилотному летательному аппарату.

В Минобороны РФ ранее сообщили об уничтожении 42 украинских беспилотника в небе над девятью регионами РФ. Из них 12 беспилотников были сбиты над Рязанской областью, 11 - над Белгородской областью. Еще шесть уничтожили в Воронежской области.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.