Патриарх Кирилл пожелал Божьего благословения российскому воинству

Патриарх Кирилл пожелал верующим укрепления в благочестии и мудрости, а стране - духовной и материальной силы.
Ян Брацкий 06-01-2026 13:56
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал Божьего благословения президенту Владимиру Путину, правительству и Вооруженным Силам РФ в рождественский сочельник.

«Пусть благословение Божие пребывает над президентом нашим, над властями, над воинством, и над всеми нами, сохраняя глубокую веру в наших сердцах и верность Господу», - сказал он в храме Христа Спасителя.

Также Патриарх Кирилл пожелал верующим укрепления в благочестии и мудрости, а России - духовной и материальной силы.

Ранее синоптики рассказали москвичам о погоде в рождественскую ночь. По их прогнозам, она будет снежной. Столбики термометров опустятся до семи-девяти градусов ниже ноля. В области будет еще холоднее, Гидрометцентр РФ обещает до -12 градусов. Рождественское утро также встретит небольшим снегом.

