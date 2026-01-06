МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пятилетнего Ваню прокатили на БТР в рамках акции «Елка желаний»

Акция «Елка желаний» проводится в воинских частях и гарнизонах по всей стране, в ней участвуют командиры, начальники, офицеры и члены их семей.
06-01-2026 08:55
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации Алексей Ртищев исполнил новогодние мечты маленьких участников акции «Елка желаний».

Так, пятилетний Иван Костенчук прокатился на настоящем бронетранспортере, девятилетний Александр Горин получил в подарок шахматы, а его сверстник Михаил Поликарпов - новенький проектор. Эти три желания генерал-майор снял с праздничной елки ранее. Для детей праздничные мероприятия закончилось встречей с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также проведением чаепития со сладостями.

Всероссийская акция «Елка желаний» реализуется с 2018 года по всей стране. Она объединяет тысячи неравнодушных людей, готовых творить добрые дела и дарить детям веру в новогоднее чудо.

Накануне трехлетняя Софья из Санкт-Петербурга получила в подарок детский велосипед. Мечту маленькой девочки исполнил заместитель министра обороны РФ Павел Фрадков. По его поручению семью Софьи навестили представители Минобороны, а также Дед Мороз со Снегурочкой, которые и вручили ребенку долгожданный подарок.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

