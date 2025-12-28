МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Белоусов принял участие в Рождественском богослужении в Главном храме ВС РФ

Литургию возглавил епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров), викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.
07-01-2026 07:11
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Праздничное Рождественское богослужение состоялось в Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации в Подмосковье. В литургии приняли участие представители центральных органов военного управления, военнослужащие Московского гарнизона, члены их семей, гражданский персонал ВС РФ, а также прихожане храма.

На торжественном богослужении присутствовал и Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов, а также его заместитель Виктор Горемыкин. Литургию возглавил епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров), викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

Седьмого января в Главном храме ВС РФ состоится утренняя литургия, посвященная празднованию Рождества Христова. На Соборной площади пройдут рождественские гуляния. Гостей ожидают новогодние спектакли для детей, работа творческих мастерских по изготовлению поделок, выставка ледовых фигур, а также выступления музыкальных коллективов Москвы и Московской области.

Ранее президент Владимир Путин поздравил православных верующих с Рождеством. Он подчеркнул, что этот праздник озаряет мир светом добра и любви, а также дарит миллионам людей надежду, радость приобщения к отеческим духовным традициям, которые передаются из поколения в поколение. Российский лидер встретил Рождество в одном из храмов Подмосковья вместе с военнослужащими и членами их семей.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Рождество #Главный храм ВС РФ #литургия #Белоусов
