Над регионами России за ночь сбили 66 дронов

Средства ПВО перехватили и уничтожили 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в период с 23.00 седьмого января до 7.00 восьмого января по московскому времени. Об этом сообщили в Минобороны России.

Наибольшее число дронов сбили над Крымом, где в небе зафиксировали 14 вражеских БПЛА. Также над акваторией Азовского моря перехватили 13 беспилотников. Кроме этого, над акваторией Черного моря уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов.

Попытка атаки также произошла над Краснодарским краем, где сбили 11 дронов. Над Ростовской области перехватили шесть БПЛА ВСУ, а над Орловской - пять. Также над Курской и Волгоградской области уничтожили по два дрона. Ко всему этому, над Брянской области сбили один беспилотник.

Днем ранее ПВО перехватила девять украинских БПЛА. Наибольший удар пришелся над акваторией Черного моря, где в небе сбили пять вражеских дронов. Также над Крымом перехватили два беспилотника

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.