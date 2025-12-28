МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Над регионами России за ночь сбили 66 дронов

Наибольшее число дронов сбили над Крымом.
08-01-2026 08:29
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Средства ПВО перехватили и уничтожили 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в период с 23.00 седьмого января до 7.00 восьмого января по московскому времени. Об этом сообщили в Минобороны России.

Наибольшее число дронов сбили над Крымом, где в небе зафиксировали 14 вражеских БПЛА. Также над акваторией Азовского моря перехватили 13 беспилотников. Кроме этого, над акваторией Черного моря уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов.

Попытка атаки также произошла над Краснодарским краем, где сбили 11 дронов. Над Ростовской области перехватили шесть БПЛА ВСУ, а над Орловской - пять. Также над Курской и Волгоградской области уничтожили по два дрона. Ко всему этому, над Брянской области сбили один беспилотник.

Днем ранее ПВО перехватила девять украинских БПЛА. Наибольший удар пришелся над акваторией Черного моря, где в небе сбили пять вражеских дронов. Также над Крымом перехватили два беспилотника

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов. 

#Минобороны #Россия #армия #беспилотники #ВСУ #дроны #атака #уничтожение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 