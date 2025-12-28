МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчеты «Градов» разнесли позиции ВСУ на Ореховском направлении

Точные удары нанесли артиллеристы 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр».
08-01-2026 05:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Днепр» нанесли точные удары по позициям ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что расчеты реактивных систем залпового огня «Град» 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» нанесли точные удары по позициям ВСУ. Они обеспечили прикрытие и поддержку продвижения российских штурмовиков на Ореховском направлении.

Расчеты 122-мм реактивных систем залпового огня «Град» всегда находятся в полной боевой готовности. По команде они выезжают из укрытия на огневые позиции, производят расчет установки цели и оперативно наносят огневое поражение. Взаимодействие с разведывательными подразделениями и расчетами беспилотников позволяет уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов на различных расстояниях.

Получив координаты, расчеты нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в опорных пунктах и уничтожили их, улучшив наше положение по переднему краю. Выполнив задачи, боевые машины оперативно покидают позиции и убывают в тыловой район для перезаряжания пусковых установок.

Ранее в Минобороны России показали, как в Запорожской области расчет РСЗО «Град» 35-й армии группировки войск «Восток» уничтожил пункт временной дислокации и оборонительные позиции ВСУ. Уточнялось, что противник пытался укрепить оборону у населенного пункта Гуляйполе с целью замедления продвижения штурмовых подразделений группировки «Восток» в Запорожской области. Наши бойцы не позволили ему это совершить.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #РСЗО Град #Днепр #запорожская область #58-я армия #Ореховское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 