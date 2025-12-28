Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Днепр» нанесли точные удары по позициям ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что расчеты реактивных систем залпового огня «Град» 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» нанесли точные удары по позициям ВСУ. Они обеспечили прикрытие и поддержку продвижения российских штурмовиков на Ореховском направлении.

Расчеты 122-мм реактивных систем залпового огня «Град» всегда находятся в полной боевой готовности. По команде они выезжают из укрытия на огневые позиции, производят расчет установки цели и оперативно наносят огневое поражение. Взаимодействие с разведывательными подразделениями и расчетами беспилотников позволяет уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов на различных расстояниях.

Получив координаты, расчеты нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в опорных пунктах и уничтожили их, улучшив наше положение по переднему краю. Выполнив задачи, боевые машины оперативно покидают позиции и убывают в тыловой район для перезаряжания пусковых установок.

Ранее в Минобороны России показали, как в Запорожской области расчет РСЗО «Град» 35-й армии группировки войск «Восток» уничтожил пункт временной дислокации и оборонительные позиции ВСУ. Уточнялось, что противник пытался укрепить оборону у населенного пункта Гуляйполе с целью замедления продвижения штурмовых подразделений группировки «Восток» в Запорожской области. Наши бойцы не позволили ему это совершить.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.