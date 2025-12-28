Замглавы МО Криворучко исполнил мечту о велосипеде 7-летней Арины

Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Соответствующие кадры опубликовали в Минобороны России.

Замглавы военного ведомства снял с новогодней елки открытку семилетней Арины из Москвы, мечтавшей о велосипеде. Помимо этого, она увлекается рисованием, поэтому также посетила с мамой Центральный парк «Патриот» в Подмосковье.

Там ей провели мастер-класс по художественному творчеству с участием педагога Студии военных художников им. М.Б. Грекова. Арине вручил заветный подарок директор Центрального парка «Патриот» Игорь Барсков.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил РФ Алексей Ртищев исполнил новогодние мечты маленьких участников акции. Так, пятилетний Иван Костенчук прокатился на настоящем бронетранспортере, девятилетний Александр Горин получил в подарок шахматы, а его сверстник Михаил Поликарпов - новенький проектор.

Эти три желания генерал-майор снял с праздничной елки. Для детей праздничные мероприятия закончилось встречей с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также проведением чаепития со сладостями.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.