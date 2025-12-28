МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Замглавы МО Криворучко исполнил мечту о велосипеде 7-летней Арины

Помимо подаренного велосипеда Арине провели мастер-класс по художественному творчеству.
07-01-2026 14:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Соответствующие кадры опубликовали в Минобороны России.

Замглавы военного ведомства снял с новогодней елки открытку семилетней Арины из Москвы, мечтавшей о велосипеде. Помимо этого, она увлекается рисованием, поэтому также посетила с мамой Центральный парк «Патриот» в Подмосковье.

Там ей провели мастер-класс по художественному творчеству с участием педагога Студии военных художников им. М.Б. Грекова. Арине вручил заветный подарок директор Центрального парка «Патриот» Игорь Барсков.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил РФ Алексей Ртищев исполнил новогодние мечты маленьких участников акции. Так, пятилетний Иван Костенчук прокатился на настоящем бронетранспортере, девятилетний Александр Горин получил в подарок шахматы, а его сверстник Михаил Поликарпов - новенький проектор.

Эти три желания генерал-майор снял с праздничной елки. Для детей праздничные мероприятия закончилось встречей с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также проведением чаепития со сладостями.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.

#Минобороны #Россия #армия #Новый год #алексей криворучко #велосипед #мечта #исполнение #акция «Елка желаний»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 