Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Грабовское Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Они нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Мирополье и Садки, находящиеся в Сумской области. На Харьковском направлении наши войска поразили подразделения механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в населенных пунктах Волчанские хутора и Графское.

ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, а также танк, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Кроме этого, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, шесть складов боеприпасов и материальных средств.

Кроме того, ВС РФ поразили предприятия ВПК Украины, инфраструктуру военных аэродромов, цеха производства и сборки беспилотников дальнего действия и центр подготовки операторов дронов. А также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148-ми районах.

Ранее стало известно, что на территории Сумской области расчет РСЗО БМ-21 «Град» из состава группировки «Север» нанес удар по опорному пункту ВСУ в лесном массиве. Уточняется, что артиллеристы выполняли огневые задачи в интересах штурмовых групп. Разведку и корректировку огня обеспечивали расчеты беспилотных летательных аппаратов, которые выявили группу украинской пехоты, пытавшуюся закрепиться на оборудованной позиции в лесу.

В конце декабря прошлого года в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Вильча на территории Харьковской области. Всего за сутки ведения боевых действий подразделения группировки нанесли огневое поражение формированиям шести украинских бригад и одного штурмового полка ВСУ. Его взяли под контроль военнослужащие из состава группировки войск «Север».

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.