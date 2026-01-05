Бойцы ВС РФ рассказали, как застали врасплох ВСУ в городе Родинское

Бойцы штурмовых подразделений, освобождавшие Родинское в Донецкой Народной Республике, рассказали о хитростях, благодаря которым удалось застать врасплох украинских боевиков, оборонявших населенный пункт. Первыми в город заходили военнослужащие 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады группировки войск «Центр».

«Противник не ожидал, что будет такой резкий наплыв. У них была расслабленность, они по пятиэтажкам этим ходили, гуляли. Мы это все наблюдали. Когда скопили несколько малых групп, спланировали операцию. Изобрели какие-то "лисьи норы" в подъездах. Малыми группами из подъезда в подъезд перебегали. ВСУ, например, сидят в среднем подъезде, а мы с двух сторон делали норы, заходили и начинали штурм», - рассказал командир роты 9-й гв. омсбр с позывным Небесный.

Заняв оборонительные позиции, военнослужащие бригады приступили к штурму. Боевики окопались в зданиях и сооружениях. ВС РФ атаковали при поддержке артиллерийских расчетов и операторов ударных FPV-дронов войск беспилотных систем группировки.

«В Родинском они особо не укрепились, мы выбили их оттуда. Они оттянулись дальше, занимают лесополосы, мы туда летаем, вскрываем их позиции, берем под огневое поражение и уничтожаем. Они пытались прорваться, но у них ничего не получилось. Технику мы жжем, разрозненные группы мы жжем, минируем, все подрывается», - объяснил командир взвода беспилотных систем 9-й гв. омсбр с позывным Фермер.

После зачистки населенного пункта и его окраин от украинских боевиков военнослужащие группировки войск «Центр» развернули государственный флаг в знак освобождения города. О том, что военнослужащие группировки освободили Родинское, стало известно 28 декабря. Вместе с этим, под наш контроль перешли населенные пункты Димитров, Артемовка и Вольное в Донецкой Народной Республике.

В тот же день Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и бойцов группировки с освобождением города Родинское. В телеграмме главы оборонного ведомства говорится, что военнослужащие в ожесточенном противостоянии с ВСУ на Красноармейском направлении продемонстрировали примеры храбрости и мужества.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.