Российские военные провели три благотворительные акции в Сирии

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

«За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено три благотворительных акции в населенных пунктах Абу-Эд-Духур провинции Идлиб, Скальбия провинции Хама и в лагере беженцев Хирджилла в провинции Дамаск, в ходе которых выданы одна тонна свежего хлеба, 20 кг кондитерских наборов, 300 кг медикаментов, 30 кг детских витаминов, а также книги и канцелярские принадлежности общим весом 45 кг», - заявил Соломатин.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2023 гуманитарных акции. Общий вес гуманитарного груза составил 3180,5 тонны.

Продолжается возвращение беженцев в места прежнего проживания. При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон функционируют десять пунктов пропуска, в том числе один воздушный «Дювали» и один морской «Баниас». По состоянию на 25 декабря 2018 г. возвратилось 211 237 человек.

«Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев. По состоянию на 25 декабря 2018 г. восстановлено 30 920 жилых домов, 714 образовательных и 122 медицинских учреждений. Отремонтирован 951 км автомобильных дорог», - добавил руководитель Центра по примирению.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Сандран и Дахр-Абу-Асад провинции Латакия, Телль-Марак провинции Хама и Кудехи провинции Алеппо», - рассказал генерал-лейтенант.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.