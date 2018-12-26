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На страже неба: в Вооруженных Силах РФ отмечается День войсковой ПВО

Наталья Вальханская
05:00 26.12.2018
В 2018 году в войска ПВО Сухопутных войск поступило 15 комплектов современных образцов вооружения и военной техники.

Подразделения войсковой противовоздушной обороны отмечают 103-ю годовщину со дня образования. Началом формирования подразделений войсковой ПВО послужил приказ начальника штаба Верховного Главнокомандующего от 26 декабря 1915 года, которым было объявлено о формировании отдельных четырехорудийных легких батарей для стрельбы по воздушному флоту.

Согласно приказу Министра обороны Российской Федерации от 9 февраля 2007 года, датой создания войсковой противовоздушной обороны считается 26 декабря.

«В 2018 году подразделениями войсковой ПВО Сухопутных войск проведено более 60 тактических учений с боевой стрельбой, в которых приняли участие свыше 12,5 тысяч военнослужащих, задействовано более 3,5 тысяч единиц вооружения и военной техники», - сообщили в Минобороны РФ.

Было израсходовано свыше 500 зенитных управляемых ракет и 10 тысяч боеприпасов к зенитной артиллерии, а для создания мишенной обстановки - свыше 500 мишеней, имитирующих всю линейку средств воздушного нападения, от беспилотных летательных аппаратов до крылатых ракет.

В текущем году в войска поступило 15 комплектов современных образцов вооружения и военной техники: комплексы средств автоматизации командных пунктов «Поляна-Д4М1» и «Барнаул-Т», радиолокационные станции дежурного и боевого режимов работы «Ниобий-СВ» и 9С18М1-3, зенитные ракетные комплексы «Бук-МЗ», «Тор-М2» и его модификация в арктическом исполнении «Тор-М2ДТ», переносные зенитные ракетные комплексы «Верба».

Как подчеркнули в ведомстве, последующее осуществление комплектного перевооружения на современные зенитные ракетные комплексы позволит к 2020 году нарастить боевые возможности войск ПВО практически более чем в 1,3 раза.

«Подготовка младших специалистов для войсковой ПВО осуществляется в двух учебных центрах войск ПВО Сухопутных войск», - добавили в Минобороны.

В процессе обучения военнослужащих в учебных центрах широко используются современные технологии, учебные компьютерные классы, современные тренажерные средства и электронные симуляторы.

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