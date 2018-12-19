Боевики нанесли не менее восьми ударов по населенным пунктам в Сирии

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, за прошедшие сутки нанесли не менее восьми ударов по населенным пунктам в провинциях Хама, Латакия и одному из районов города Алеппо. Об этом сообщил руководитель Российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

Также он рассказал о ходе гуманитарной операции в арабской республике. Так, российские военные провели очередную гуманитарную акцию в провинции Дамаск, в ходе которой выдали сирийским мирным жителям 500 наборов с продовольствием.

Кроме того, были переданы 22 комплекта футбольной формы и пять футбольных мячей, предоставленной московским футбольным клубом «Спартак».

Соломатин также сообщил, что власти САР продолжают амнистию уклонистов от службы в армии Сирии, в том числе среди беженцев и бывших боевиков. По состоянию на 18 декабря 2018 г. амнистировано 18 115 человек.

Активно идет и процесс восстановления инфраструктуры в Сирии и создании условий для возвращения беженцев.

По состоянию на 18 декабря 2018 г. восстановлено 30 879 жилых домов, 713 образовательных и 118 медицинских учреждений. Отремонтировано также и 942 км автомобильных дорог.