Борисов: боевое применение Су-35 в Сирии доказало их надежность

Показатели надежности многофункциональных истребителей Су-30См и Су-35 в ходе их применения в Сирии превысили заложенные характеристики надежности в три-четыре раза. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

«Достигнутые показатели надежности, наработка на отказ новых самолетов Су-35 и Су-30СМ при интенсивной боевой эксплуатации в три-четыре раза превысили нормативные», - заявил Борисов по итогам своей поездки в САР.

Он также рассказал, что истребители продемонстрировали высокий потенциал многофункциональности, применяя по позициям боевиков вооружение, характерное для самолетов-штурмовиков.

Кроме этого, вице-премьер рассказал о применении в Сирии ракетного комплекса «Искандер-М» и отметил, что появление в этой стране зенитных ракетных систем С-300 заставило коалицию США сократить число полетов.