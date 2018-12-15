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Малый ракетный корабль «Мытищи» будет передан ВМФ России 17 декабря

Василиса Морозова
20:38 15.12.2018
Первый малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 «Мытищи» завершил госиспытания и будет передан ВМФ России.
Малый ракетный корабль «Мытищи» будет передан ВМФ России 17 декабря
Фото: Минобороны России

Военно-морской флот России 17 декабря получит малый ракетный корабль «Мытищи», завершивший государственные испытания. Об этом сообщили на пресс-службу Минобороны.

«Новейший малый ракетный корабль проекта 22800 "Мытищи" завершил государственные испытания в акватории Балтийского моря и будет передан ВМФ 17 декабря», — отметили в российском оборонном ведомстве.

В ходе испытаний в северных широтах «Мытищи» успешно произвел испытательные ракетные пуски. Также на корабле были проверены системы жизнеобеспечения, двигательная установка и энергетика. По данным пресс-службы МО, он продемонстрировал отличную мореходность при маневрировании в северных широтах.

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