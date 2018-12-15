Шойгу обратился к главе Пентагона по проблеме лагеря беженцев «Эр-Рукбан»

По поручению Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу через атташе по вопросам обороны при посольстве США в России несколько дней назад главе Пентагона Джеймсу Мэттису были переданы два обращения, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В первой российской ноте выражена глубокая обеспокоенность нарастанием курдско-арабских противоречий на подконтрольной США территории Сирии восточнее Евфрата», - отметил Конашенков.

Поддерживаемой Соединенными Штатами так называемой «автономной администрации» в Заевфратье, сообщается в послании, не удалось добиться какого-либо существенного прогресса ни на политическом треке, ни в вопросах восстановления мирной жизни и социально-экономической инфраструктуры.

Кроме того, на перспективах восстановления сирийской экономики негативно сказывается осуществляемая при фактическом потворстве Соединенных Штатов контрабанда углеводородного сырья за пределы Сирии с подконтрольных американцам районов Заевфратья.

«При этом возглавляемая США международная коалиция уже 6 месяцев не может завершить разгром террористических формирований ИГИЛ в районе населенного пункта Хаджин», - подчеркнули в Минобороны.

Две тысячи боевиков, говорится в документе, и сегодня продолжают удерживать 9 населенных пунктов вдоль восточного берега реки Евфрат, где за последние месяцы под бомбардировками возглавляемой США коалиции погибло не менее полутора тысяч мирных жителей.

«Между тем, накопленный опыт ведения боевых действий сирийскими правительственными силами по освобождению своей страны от террористов показывает, что на овладение таким районом требуется не более двух недель», - отметили в ведомстве.

В обращении Сергея Шойгу к Джеймсу Мэттису акцентировано внимание на нерешенной проблеме лагеря беженцев «Эр-Рукбан», где в тяжелейших условиях вынуждены в буквальном смысле слова выживать более 50 тысяч сирийцев. При этом основным препятствием для получения беженцами Эр-Рукбана необходимой помощи и организации их возвращения к местам прежнего проживания является американская военная база в Эт-Танфе и подконтрольные США вооруженные бандитские группировки в этой зоне.

Во второй ноте, глава российского военного ведомства предложил Джеймсу Мэттису провести обсуждение имеющихся у обеих стран разногласий в отношении условий соблюдения Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Было подчеркнуто, что российская сторона готова к открытому и предметному диалогу с Пентагоном по всем актуальным проблемам совместной повестки.

Тем не менее, по прошествии трех суток даже формальной реакции на данное предложение Минобороны России от американского военного ведомства не последовало.

Все это говорит о нежелании американской стороны к аргументированному и профессиональному диалогу с Россией в интересах разрешения актуальных проблем обеспечения региональной и глобальной безопасности, добавил официальный представитель Минобороны РФ.