Создан канал связи военных РФ и ЕС для координации действий на Балтике

Прямые каналы связи для предотвращения опасной военной деятельности и снижения вероятности возникновения инцидентов в регионе Балтийского моря созданы между российскими военными и министерствами обороны Великобритании, Франции, Финляндии и Швеции. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

«В целях предотвращения опасной военной деятельности и снижения вероятности возникновения инцидентов в районе Балтийского моря организованы прямые каналы телефонной связи между Национальным центром управления обороной Российской Федерации и министерствами обороны Великобритании, Франции, Финляндии и Швеции», - заявил Фомин на брифинге для иностранных атташе об итогах международной деятельности оборонного ведомства в 2018 году.

По его словам, благодаря их работе удается избегать серьезных происшествий.

Замминистра обороны рассказал также, что продолжались контакты с военным руководством США и командованием Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе по линии начальника Генерального штаба ВС РФ, заместителей министра обороны и центральных органов военного управления, в ходе которых стороны обсуждали вопросы сирийского урегулирования, а также актуальные проблемы глобальной и региональной безопасности.