В Минобороны рассказали об участии РФ в военно-морских учениях АСЕАН в 2019 году

Россия примет участие в военно-морских учениях, которые в 2019 году организуют Сингапур и Южная Корея в рамках сотрудничества стран АСЕАН. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

«В мае 2019 года примем участие в многостороннем военно-морском учении, которое будет организовано Сингапуром и Республикой Корея», - заявил Фомин на брифинге для иностранных атташе об итогах международной деятельности оборонного ведомства в 2018 году.

Замминистра обороны подчеркнул, что в рамках этого формата развивается сотрудничество в области борьбы с терроризмом, военного образования, медицины и миротворческой деятельности.