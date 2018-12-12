Российские военные провели гуманитарную акцию в провинции Алеппо

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

«За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Кадмия провинции Алеппо, в ходе которой выдано 500 продовольственных наборов», - сообщил Соломатин.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2014 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3162,1 тонны.

В рамках реализации указа президента Сирийской Арабской Республики от 9 октября 2018 года власти САР продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 11 декабря 2018 года амнистировано 16 575 человек.

«Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев. По состоянию на 12 декабря 2018 года восстановлено 30 836 жилых домов, 712 образовательных и 118 медицинских учреждений. Отремонтировано 933 километров автомобильных дорог», - добавили в Центре по примирению.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации.

Так, в течение суток зафиксированы обстрелы боевиками населенных пунктов Телль-Марак (дважды), Хамамият провинции Хама, Сандран (дважды), Сафсара провинции Латакия и Телль-Малед провинции Алеппо, а также районов Захабия (дважды), Маканис-Эд-Дувайри и западной окраины города Алеппо.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.