Белые призраки: кадры специальной тренировки снайперов ЦВО

Наступление условного противника остановили снайперы Центрального военного округа на учениях в Сибири.

Тренировки прошли на полигонах Кемеровской области, Алтайского края и Республики Тыва. Военнослужащие отработали действия в населенных пунктах и горах.

Получив разведданные о наступающих силах «неприятеля», они скрытно выдвинулись в заданный район. Там оборудовали основные и ложные огневые позиции с помощью подручных и специальных средств маскировки.

Когда «противник» начал приближаться, его уничтожили прицельным огнем из винтовок СВД и ВСС.